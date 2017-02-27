На карнавале в Рио-де-Жанейро в толпу врезалась платформа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В результате пострадали 20 человек.

В Рио-де-Жанейро на карнавале во время выступления в толпу врезалась платформа с танцорами – пострадали 20 человек. Восемь из пострадавших госпитализировали, трое находятся в критическом состоянии, сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, платформа с танцующими людьми врезалась в ограду, отделявшую толпу зрителей от тротуара. Участники парада, зрители и журналисты оказались в ловушке между забором и автомобилем.

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По предварительной версии, водитель платформы не справился с управлением из-за скользкой дороги.

Несмотря на инцидент, карнавал продлиться до 1 марта. «Мы расстроены. Я не помню, чтобы нечто подобное случалось ранее. Нам грустно из-за того, что там пострадали люди. Но мы должны перебороть себя и продолжить шоу», – сказал участник школы самбы Луциано Мартана.



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