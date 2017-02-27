ЕС включил Крым и Донбасс в приоритеты ООН

На встречах в ООН у Евросоюза вопрос прав человека на полуострове и востоке Украины - в приоритете.

Совет Евросоюза включил вопрос нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе в документ по приоритетам ЕС на встречах ООН по правам человека в 2017 году, говорится на сайте органа.

«ЕС будет продолжать активно участвовать в Совете ООН по правам человека и в Третьем Комитете Генеральной Ассамблеи ООН для защиты прав человека», - говорится на сайте Совета ЕС.

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В документе отмечается, что ЕС не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма и Севастополя.

«В свете глубокой обеспокоенности ситуацией с правами человека на Крымском полуострове и серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями, связанными с конфликтом на востоке Украине, ЕС будет и впредь поддерживать инициативы Украины для решения этих вопросов в рамках Совета ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеи, а также предоставлять полную поддержку мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине», - говорится в сообщении.

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