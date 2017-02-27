Британия может ограничить право граждан ЕС проживать в стране

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена ограничить право проживания в стране граждан Евросоюза после начала процедуры Brexit.

Как пишет The Independent, в Лондоне опасаются, что после начала выхода из ЕС в страну приедет «половина жителей Болгарии и Румынии».

По данным источников, такое решение может быть принято 15 марта. После этого вновь прибывшие граждане ЕС потеряют право постоянного проживания в Великобритании. Между тем около 3,6 млн иностранцев-обладателей европейских паспортов, которые уже проживают в стране, смогут остаться в ней до окончания выхода страны из ЕС. При этом британские власти рассчитывают на аналогичные действия со стороны Брюсселя в отношении 1,2 млн британских подданных, проживающих в странах ЕС.

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