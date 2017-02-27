В Саратове 19-летнего пользователя сети осудили за разжигание ненависти к «ватникам»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В Саратове 19-летнего пользователя соцсети «ВКонтакте» осудили за разжигание ненависти к «ватникам»

Призыв к «холокосту ваты» прокурор квалифицировала как разжигание ненависти к русским и социальной группе «патриоты России» и попросила для подсудимого двух лет лишения свободы условно. Молодого человека, заверившего, что он более не считает граждан РФ «бомжами», «совками» и «ватниками», приговорили лишь к 160 часам работ.

Октябрьский районный суд Саратова приговорил 19-летнего Александра Гозенко к 160 часам обязательных работ за комментарии в соцсети «ВКонтакте» о «ватниках» и «кацапах», усмотрев в них признаки статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства»), сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области.

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Приговор был вынесен после рассмотрения дела в особом порядке, без допроса свидетелей и так как Гозенко вину признал и в содеянном раскаялся. День оглашения совпал с днем рождения подсудимого, передает саратовское агентство Free News-Volga.

В приговоре было указано, что слова «вата», «ватник», которые использовал Гозенко для комментариев, содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды,

розни по признаку национальности и принадлежности к социальной группе. Фраза, которую цитировал председатель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, звучала так: «А вы ватник и кацап. Как по-другому быдло назовешь? Приводишь факты, а он не верит». Всего Гозенко инкриминировались четыре комментария.

Суд учел «общественную опасность преступления» и состояние здоровья подсудимого, который состоит на учете у психиатра, но не находился в момент совершении преступления в состоянии, мешавшем ему осознавать последствия своих действий.

Как отметила прокурор Екатерина Забелина,

молодой человек обвиняется в разжигании ненависти к группе, объединенной по признаку национальности - русским, и социальной группе «патриоты России».

Гозенко, как говорилось в обвинении, предлагал «устроить холокост ваты».

Судья Алексей Белов спросил обвиняемого, признает ли он вину и поддерживает ли ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств, на основании признательных показаний. Гозенко сообщил, что признает вину в полном объеме и ходатайство поддерживает.

Из материалов дела следовало, что Гозенко

с 2014 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере, но не страдает такими расстройствами психики, которые бы мешали ему осознавать последствия.

Адвокат Олег Солдатенко попросил учесть, что 14-15 декабря 2015 года, когда было совершено «преступление», оппонент оскорблял близких родственников Гозенко.

Прокурор попросила для подсудимого наказания в виде двух лет лишения свободы с условным отбыванием. Адвокат попросил назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. «Я прошу не наказывать меня строго. Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь и никогда больше не допущу подобных случаев», - попросил 19-летний Александр Гозенко.

Саратовские силовики завели для мониторинга «ВКонтакте» аккаунт с ником Юркий Стремительный

Как писала 15 февраля Meduza со ссылкой на обвинительное заключение по делу, комментарии Гозенко саратовский Центр по противодействию экстремизму управления МВД РФ по Саратовской области (ЦПЭ) обнаружил, используя аккаунт в соцсети «ВКонтакте» с ником Юркий Стремительный. «Его саратовские силовики используют для мониторинга социальных сетей», - отмечало издание.

Затем, говорится в обвинительном заключении, записи передали на экспертизу - на предмет «наличия лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды, ненависти, унижения человеческого достоинства, а также побуждения к действиям насильственного характера». Эксперты (в тексте документа не говорится, какие именно) полностью поддержали следствие.

В июне 2016 года у Гозенко п

рошел обыск с изъятием компьютера, и он оформил явку с повинной.

Ключевым свидетелем по делу был оперуполномоченный ЦПЭ, который нашел записи пользователя Гозенко.

Сам Гозенко рассказал на допросе о том, что, являясь украинцем по происхождению, он негативно относился к представителям русской нации, поскольку «они злоупотребляют спиртными напитками и их мало интересует дальнейшая судьба России».

Мать и сестра Гозенко, чьи показания тоже содержались в обвинительном заключении, заявили, что в колледже студента обзывали «хохлом», поэтому у него и сложилось негативное мнение в отношении «граждан, которые проживают в России», хотя Гозенко родился и всю жизнь прожил в Саратове. Они показали, что Гозенко неоднократно называл граждан РФ «бомжами», «совками» и «ватниками», однако никогда не призывал совершать в их отношении насильственных действий, а сейчас и вовсе изменил к ним свое отношение и больше их таковыми не считает.


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