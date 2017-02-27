В Венгрии начали строительство второго забора для остановки миграции

 

Фото: AP/Scanpix

Вторую линию обороны от мигрантов начала сооружать Венгрия на границе с Сербией. В пресс-службе венгерского правительство подтвердили, что работы по строительству второй стены уже начались.

«Венгрия начала строительство второго забора вдоль южной границы страны с Сербией. Столбы, которые станут основной второй стены, уже стоят рядом с пограничным пунктом Келебиа, а строительные материалы уже доставлены к границе», - рассказал агентству Reuters представитель правительства.

Венгерские журналисты также напоминают, что ранее глава офиса премьер-министра Виктора Орбана Янош Лазар, подтвердил, что правительство страны выделило 38 миллиардов форинтов (около 130 миллионов долларов) на строительство второго забора и лагерей для размещения мигрантов. По словам Лазара, новая стена протянется только вдоль участка венгерско-сербской границы и будет готова к концу весны, пишет Рамблер.

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Первая пограничная стена, длиной в 170 километров, на границе с Сербией, Румынией и Хорватией была построена в 2015 году. Однако, как отметили в Будапеште, участок на границе с Сербией испытывает повышенные нагрузки, поскольку именно этот маршрут выбирают многие беженцы, чтобы попасть в Германию. Не останавливает их даже колючая проволока.

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