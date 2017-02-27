ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: NIKOLAI PETROV / POOL / BELTA POOL

Европейский союз продлил на год санкции в отношении Беларуси. Санкции «включают эмбарго на оружие, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении четырех человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах», говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном в понедельник, 27 февраля.

Как говорится в заявлении ЕС, «реальные шаги Минска, направленные на уважение основных свобод, верховенства закона и соблюдение прав человека, будут основным ориентиром для будущей политики ЕС в отношении Беларуси».

В феврале прошлого года Евросоюз снял санкций со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний, пишет DW.com.

Реклама

Как отметил агентству AFP, дипломатический источник в Брюсселе, Лукашенко активно содействовал усилиям ЕС по преодолению украинского кризиса, организовав в Минске переговоры. При этом он сообщил, что большинство стран ЕС считают правильным сохранение оставшихся санкций, чтобы таким образом следить за ситуацией с правами человека в Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, комментируя санкции: «Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны. Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны в виде оружейного эмбарго и санкций против четырех физических лиц на очередной год не соответствует духу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским cоюзом».

Еще по этой теме
Лукашенко: шансы Беларуси и Латвии принять ЧМ-2021 по хоккею велики

Лукашенко: шансы Беларуси и Латвии принять ЧМ-2021 по хоккею велики

В Беларуси начал действовать безвиз для граждан Латвии

В Беларуси начал действовать безвиз для граждан Латвии

В Беларуси тысячи протестуют против налога на тунеядство

В Беларуси тысячи протестуют против налога на тунеядство


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 490000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR

reklama.vesti.lv

Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной Showbiz

Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной

10 горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж Wo&Men

10 горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку Showbiz

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку

Найден способ скрыть свои эмоции от Facebook Hi-Tech

Найден способ скрыть свои эмоции от Facebook

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть? Wo&Men

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 