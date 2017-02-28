В центре Киева рухнул мост: жертв и пострадавших нет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Киеве вечером в понедельник, 27 февраля, обвалился мост на Шулявском путепроводе. Инцидент произошел около 20.30, сообщает ICTV.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. По словам очевидцев, обломки моста повредили один автомобиль.

Из-за аварии заезд на мост пока закрыт. Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.

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Отметим, мост, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считается аварийным. Бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним, на месте рынка секонд-хенд. Мост держался на временных металлических опорах.

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