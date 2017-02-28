Началась подготовка встречи Путина и Трампа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В МИД России сообщили о начале подготовки встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом, выступая в Госдуме, сказал замглавы министерства Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва положительно оценивает заявления Вашингтона по поводу выстраивания диалога между странами.

По словам Рябкова, отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны. «Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад. Тогда в Белом доме пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях», — отметил он.

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Замглавы МИД добавил, что в рамках наращивания санкционного прессинга с 2014 года Вашингтон «под разными предлогами более 30 раз вводил и расширял всевозможные ограничения» против Москвы. По информации Рябкова, на сегодняшний день в черных списках находится 172 российских гражданина и 350 различных юридических лиц, в том числе флагманские банки.

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