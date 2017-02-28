В России бульдозерами раздавили 780 кг польских яблок

В Перми на оптовом фруктово-овощном складе сотрудники Россельхознадзора обнаружили 780 кг яблок, запрещенных к ввозу на территорию РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, партия свежих фруктов была изъята на складе, расположенном в доме 20 по улице Героя Пирожкова.

В Россельхознадзоре уточнили, что,

согласно маркировке, яблоки были выращены в Польше, а документы на них отсутствовали.

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«Продукция общим весом 780 килограмм была изъята и уничтожена путем механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов», — добавили в пресс-службе.

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