В России бульдозерами раздавили 780 кг польских яблок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Перми на оптовом фруктово-овощном складе сотрудники Россельхознадзора обнаружили 780 кг яблок, запрещенных к ввозу на территорию РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, партия свежих фруктов была изъята на складе, расположенном в доме 20 по улице Героя Пирожкова.

В Россельхознадзоре уточнили, что,

согласно маркировке, яблоки были выращены в Польше, а документы на них отсутствовали.

Реклама

«Продукция общим весом 780 килограмм была изъята и уничтожена путем механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов», — добавили в пресс-службе.

Еще по этой теме
В России уничтожили 60 тонн польских яблок

В России уничтожили 60 тонн польских яблок


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Нечего скрывать! Модель plus size Эшли Грэм полностью обнажилась Wo&Men

Нечего скрывать! Модель plus size Эшли Грэм полностью обнажилась

Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой Showbiz

Больного раком Хью Джекмана разводят с престарелой женой

Фото советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир Wo&Men

Фото советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом Hi-Tech

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС Hi-Tech

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС

Продовольствие

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LEAN SISTĒMAS VADĪTĀJS (PIEGĀ ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 