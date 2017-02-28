Саакашвили зарегистрировал свою партию

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что Министерство юстиции страны официально зарегистрировало его партию «Рух новых сил» (рух с украинского — движение). Об этом во вторник, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили. По его словам, во многих городах уже есть представительства созданной им партии, и с каждым днем число ее членов увеличивается.

В начале февраля бывший глава Одесской области заявил, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы» и через 5-15 лет может превратиться в ведущего игрока на мировой политической арене.

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В декабре 2016 года Саакашвили назвал своей целью смену всего украинского политического класса. По его словам, киевский политбомонд существует уже 25 лет и за это время Украина по ВВП на душу населения стала самой бедной страной в Европе. В том же месяце бывший губернатор объявил о начале сбора средств на развитие собственной партии.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре 2016-го. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры.

Президент Украины Петр Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии.

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