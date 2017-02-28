Путин назвал неуместными новые санкции против Сирии

Президент России Владимир Путин
 

Президент России Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Москва считает неуместным введение новых санкций против Сирии и не поддержит соответствующее предложение. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке во вторник, 28 февраля.

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«Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало доверие в ходе этого процесса. Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил успехи в межсирийских переговорах в Астане, безусловным результатом которых, по его словам, стало закрепление режима прекращения огня и создание механизма по контролю за прекращением огня.

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«Без этого невозможно было бы продолжить и Женевские переговоры. Там все идет не так гладко, как хотелось бы, но Астана, эта площадка всегда у нас есть, что называется, в запасе», — добавил российский президент. Он также поблагодарил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за помощь в организации и личное участие в ходе переговорного процесса.

24 февраля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия, в случае вынесения данного проекта на рассмотрение.

Первые переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции состоялись в казахстанской столице 23-24 января. Российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию САР.

По итогам встречи Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.

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