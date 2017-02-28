Подозреваемый в убийстве бабушки внук задавил двух полицейских

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчина, которого подозревают в убийстве собственной 79-летней бабушки, переехал автомобилем и задавил насмерть двух полицейских в федеральной земле Бранденбург в Германии, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, 24-летний мужчина убил свою бабушку, которая проживала в городе Мюлльрозе. Во вторник труп женщины обнаружила полиция.

Подозреваемый попытался скрыться от полиции на автомобиле.

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Он задавил двух полицейских, которые пытались остановить автомобиль в ходе операции по перехвату. Оба мужчины скончались на месте. Подозреваемый задержан.

Подробности пока неизвестны.


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