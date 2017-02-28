К протестам во Франции присоединились студенты, ранена учительница

Во Франции с начала месяца не стихают протесты против полицейского произвола, в результате которого был жестоко избит молодой мигрант.

Во вторник волнения охватили учебные заведения Парижа и его пригородов. Из-за погромов молодежи несколько лицеев были вынуждены прекратить работу, передает газета Express.

Несколько сотен молодых людей прошли маршем по улицам Парижа, неся в руках плакаты с надписью «Вооруженные полицейские, раненая молодежь».

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Не обошлось и без пострадавших — сотрудница лицея Jules-Ferry в IX округе французской столицы получила травмы от удара предметом, брошенным в ее сторону одним из протестующих.

На прошлой неделе протестующие лицеисты вступали в столкновения с полицией, задержаны были 28 человек.

В начале февраля в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа полицейские жестоко избили, а затем изнасиловали молодого человека 22 лет по имени Тео. О необходимости оказания помощи полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию. Сейчас Тео уже вернулся домой после двух недель в больнице.

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