Трамп продолжает собирать деньги через свой избирательный штаб

Спустя 40 дней после инаугурации президента США Дональда Трампа он продолжает обращаться к своим «соратникам» с просьбой пожертвовать для него денег через избирательный штаб.

Так, во вторник он попросил предоставить ему список «замечательных граждан», которые перевели деньги к его выступлению в конгрессе, запланированному на среду в 21.00 по местному времени.

«Я дал указание штабу своей (избирательной) кампании предоставить мне список замечательных граждан, которые меня поддержали, перед тем, как я выступлю перед народом Америки», — говорится в письме Трампа.

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Он пообещал, что это выступление будет «посланием оптимизма, надежды и любви к величайшей стране в истории». «Я изложу нашу повестку дня для более сильной, свободной и процветающей Америки», — заявил президент.

Кроме того,

на личном сайте Трампа, созданном в ходе избирательной кампании, до сих пор предлагается делать для него пожертвования.

Однако не известно, на что пойдут эти средства. Возможно, Трамп уже начал откладывать деньги на следующие выборы, так как твердо намерен бороться за пост президента и в 2020 году.

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