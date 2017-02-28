Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии

 

Фото: AP/Scanpix

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Сирии. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Reuters.

Еще по этой теме

Западные страны обвиняют Арабскую Республику в якобы имевшем место применении химического оружия.

Китай объяснил свою позицию тем, что резолюция Франции и Великобритании может навредить попыткам ООН наладить отношения между различными группами сирийской оппозиции на женевской платформе.

Реклама

Против принятия документа также высказалась Боливия, а Эфиопия, Египет и Казахстан воздержались.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неуместным введение новых санкций против Сирии и не поддержит соответствующее предложение. «Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало доверие в ходе этого процесса», — пояснил он.

24 февраля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что Россия наложит вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии за якобы имевшее место применение химоружия, в случае вынесения данного проекта на рассмотрение.

Еще по этой теме
Турция пообещала покинуть Сирию после победы над террористами

Турция пообещала покинуть Сирию после победы над террористами

Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли

Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли

США жестко раскритиковали Россию за неприятие резолюции по Сирии

США жестко раскритиковали Россию за неприятие резолюции по Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 51980 EUR
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Земля
Земля, Kalngale, 30000 EUR

reklama.vesti.lv

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом Hi-Tech

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом

Модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ Showbiz

Модель в бикини на съемках избила ведущего ТВ

Нечего скрывать! Модель plus size Эшли Грэм полностью обнажилась Wo&Men

Нечего скрывать! Модель plus size Эшли Грэм полностью обнажилась

«Уральские пельмени» заплатят экс-директору тысячи евро Showbiz

«Уральские пельмени» заплатят экс-директору тысячи евро

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС Hi-Tech

SpaceX показала внутренности корабля для полетов на МКС

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 