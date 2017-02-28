Медведев: Санкции будут неопределенно долго

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна быть готова к сохранению санкций неопределенно долгое время.

«Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», - сказал он эфире телеканала Россия 1.

Медведев добавил, что на Западе «санкции увековечивают», «кодифицируют», «вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые президент США Барак Обама напринимал».

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«Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными, наподобие поправки Джексона-Вэника или еще круче», - подчеркнул российский премьер.

При этом Медведев заявил, что Россия, «как доказывает опыт последних двух лет», способна развиваться в условиях санкций.

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