Лукашенко рассказал, как «тунеядцев» пытаются использовать в корыстных целях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нелестно отозвался об активистах, выступающих против так называемого закона о тунеядцах. По его мнению, протестующих используют некие силы, которые стремятся «раскачать лодку».

«Сегодня некоторые под видом «тунеядства», еще чего-то, пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. <...> «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все», - цитирует «Белта» заявление Лукашенко, сделанное во время знакомства с циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX-XVIII веках» в Республиканском научно-практическом центре трансплантации органов и тканей.

Получивший в народе название «налог на тунеядство» сбор на финансирование социальных расходов государства был введен указом президента Белоруссии в 2015 году.

Сбор в размере более 200 долларов обязаны платить граждане, не имеющие официального места работы более шести месяцев.

За неуплату предусмотрены штрафы и административные аресты. Последние несколько недель в белорусских городах проходят массовые акции протеста против «налога на тунеядство».

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Белорусские государственные телеканалы, освещая демонстрации, предположили, что противники декрета «О предупреждении социального иждивенчества» не понимают смысл документа, отмечает «Спутник».

Так, например, в эфире главного телеканала страны «Беларусь 1» было сказано:

«Государство многого не требует - просто выйти из тени. Всего 20 базовых на год.

И не с безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей».

Общественная дискуссия в Белоруссии вызвала опасения у россиян по поводу введения аналогичного налога. С уверениями о том, что российским «тунеядцам» штрафы не грозят, последовательно выступили глава Министерства труда РФ Максим Топилин в интервью РБК, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец в эфире телеканала РБК и заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев в комментарии RNS.

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