Лукашенко рассказал, как «тунеядцев» пытаются использовать в корыстных целях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нелестно отозвался об активистах, выступающих против так называемого закона о тунеядцах. По его мнению, протестующих используют некие силы, которые стремятся «раскачать лодку».

Еще по этой теме

«Сегодня некоторые под видом «тунеядства», еще чего-то, пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. <...> «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все», - цитирует «Белта» заявление Лукашенко, сделанное во время знакомства с циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX-XVIII веках» в Республиканском научно-практическом центре трансплантации органов и тканей.

Получивший в народе название «налог на тунеядство» сбор на финансирование социальных расходов государства был введен указом президента Белоруссии в 2015 году.

Сбор в размере более 200 долларов обязаны платить граждане, не имеющие официального места работы более шести месяцев.

За неуплату предусмотрены штрафы и административные аресты. Последние несколько недель в белорусских городах проходят массовые акции протеста против «налога на тунеядство».

Реклама

Белорусские государственные телеканалы, освещая демонстрации, предположили, что противники декрета «О предупреждении социального иждивенчества» не понимают смысл документа, отмечает «Спутник».

Так, например, в эфире главного телеканала страны «Беларусь 1» было сказано:

«Государство многого не требует - просто выйти из тени. Всего 20 базовых на год.

И не с безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей».

Общественная дискуссия в Белоруссии вызвала опасения у россиян по поводу введения аналогичного налога. С уверениями о том, что российским «тунеядцам» штрафы не грозят, последовательно выступили глава Министерства труда РФ Максим Топилин в интервью РБК, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец в эфире телеканала РБК и заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев в комментарии RNS.

Еще по этой теме
Лукашенко подписал «декрет о тунеядцах»

Лукашенко подписал «декрет о тунеядцах»

Безработные граждане Белоруссии начали объединяться в соцсетях в «партии тунеядцев»

Безработные граждане Белоруссии начали объединяться в соцсетях в «партии тунеядцев»

Тунеядцев хотят обложить налогом

Тунеядцев хотят обложить налогом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Земля
Земля, Kalngale, 30000 EUR

reklama.vesti.lv

Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин Hi-Tech

Смоделировано падение гигантских астероидов на Лондон и Берлин

Фото советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир Wo&Men

Фото советницы Трампа в неприличной позе шокировали мир

Холли Берри искупалась нагишом после «Оскара-2017» Showbiz

Холли Берри искупалась нагишом после «Оскара-2017»

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть? Wo&Men

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

«Уральские пельмени» заплатят экс-директору тысячи евро Showbiz

«Уральские пельмени» заплатят экс-директору тысячи евро

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 