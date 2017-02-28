Выступление Олланда во Франции прервал снайпер

Два человека получили ранения в ходе стрельбы, открытой снайпером жандармерии во время вытсупления президента Франции Франсуа Олланда в департаменте Шаранта на юго-западе страны.

Отмечается, что жандарм, обеспечивающий порядок, «случайно» выстрелил в толпу, а точнее, оружие выстрелило самопроизвольно. Инцидент произошел снаружи шатра, в котором выступал президент.

«Выстрел произошел, когда жандарм менял положение», — заявили источники газеты Parisien.

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Сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

Как сообщил префект департамента Пьер Гарн, «ранения у пострадавших легкие — у одного прострелена правая, у другого — левая нога». По его словам, президент Франции «немедленно прервал свою речь и подошел к пострадавшим, поговорил с ними». Как уточнил телеканал BFM TV, «один из получивших ранения — сам жандарм». Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Префект также рассказал немного другую версию событий. По его словам, жандарм находился на крыше ближайшего здания и был вооружен снайперской винтовкой. По факту инцидента «по указанию генерального прокурора департамента будет немедленно начато следствие», отметил он.

Олланд прибыл в Шаранту для того, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо.