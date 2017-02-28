Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев

Европейский парламент
 

Европейский парламент. Фото: REUTERS/Scanpix

Представители Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима с Украиной, сообщается на официальном сайте Европарламента.

«Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в рамках неформальной договоренности, достигнутой переговорщиками от парламента и Совета во вторник. Когда изменения вступят в силу, обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок», — говорится в тексте официального сообщения.

Вместе с этим, в сообщении оговаривается, что

безвизовый режим не предусматривает предоставление разрешения на работу, а также не имеет силы на территории Великобритании и Ирландии.

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Ожидается, что данную договоренность подтвердит профильный комитет Европарламента, а также Совет ЕС.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим для Украины одобрят весной.

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