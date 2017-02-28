Евросоюз призвал Швейцарию не отступать от политики санкций в отношении России

Совет ЕС обратился к Швейцарии с призывом внимательно и систематически следовать применению ограничительных мер против России, в частности, с целью не допустить, чтобы их обходили.

В заключении Евросовета говорится, что это должно быть ответом на действия, «подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», и на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине».

При этом Брюссель отмечает добровольное присоединение Швейцарии в каждом конкретном случае к ограничительным мерам, которые принимаются Евросоюзом, и призывает Берн «продолжать и усиливать это соответсвие».

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Евросоюз также позитивно оценил сотрудничество со Швейцарией в области европейской совместной политики безопасности и обороны в отношении миссий гуманитарной помощи и гражданской защиты. В связи с этим Совет ЕС приветствовал недавнее заключение соглашения по участию Швейцарии в миссии советников Евросоюза по реформе сектора гражданской защиты на Украине.

Отметим, что Швейцария не является членом Евросоюза и европейского экономического пространства, однако проявляет солидарность с ним по многим вопросам международной повестки.

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