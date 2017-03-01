СМИ: Безвиз для Грузии заработает 28 марта

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии вступит в силу 28 марта, через 20 дней после внесения соответствующих изменений в регламент.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Изменения относительно визовой либерализации для Грузии, вероятно, будут опубликованы в официальном Вестнике ЕС 8 марта. Это означает, что за 20 дней, то есть 28 марта, начнет действовать безвизовый режим», – написал он.

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Напомним, вчера Совет ЕС одобрил безвиз с Грузией.

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