Трамп пообещал найти новых друзей в мире

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: MANDEL NGAN / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны найти новых друзей и вновь повести за собой другие государства. Об этом американский лидер сообщил во вторник, 28 февраля, в своей речи перед Конгрессом. Трансляция его выступления велась на канале Белого дома в YouTube.

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«Америка готова найти новых друзей и создать новые союзы там, где совпадают интересы... То, что мы наблюдаем сегодня — это возрождение американского духа. Наши союзники поймут, что Америка вновь готова вести за собой других», — заявил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что его работа — представлять США, и он уважает право других государств выбирать свой путь.

По его словам, «независимые страны — лучший способ для выражения мнения людей»,

передает РИА Новости.

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Кроме того, выступая перед конгрессменами, Трамп заявил, что наступило время для новой программы национального восстановления. По его словам, США нужна новая программа развития инфраструктуры объемом в триллион долларов. Он также призвал перезапустить двигатель американской экономики.

Ранее 28 февраля Трамп оценил свою работу на посту президента на отлично.

Кроме пятерки с плюсом за руководство страной, он выставил себе высшую отметку за достижения. В то же время глава государства признал, что с трудом может донести свое мнение до соотечественников, оценив этот показатель на тройку.

Трамп победил на выборах 8 ноября 2016 года и стал 45-м президентом США. Его инаугурация состоялась 20 января в Вашингтоне. Согласно результатам опроса NBC News и Wall Street Journal, проведенного через месяц после его вступления в должность, 48 процентов граждан недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что он не справляется со своими обязанностями.

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