В Европарламенте проголосовали за лишение Ле Пен неприкосновенности

Комитет по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) «подавляющим большинством голосов» проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции и лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Reuters.

«За» высказались 18 депутатов, «против» — трое. Теперь решение комитета должно быть утверждено Европарламентом. Голосование по данному вопросу в ЕП, по информации агентства, может состояться на этой неделе.

Вопрос о снятии с Ле Пен неприкосновенности был поставлен из-за снимков актов насилия, совершенных боевиками международной террористической организации «Исламское государство», которые она разместила в своем микроблоге в Twitter в 2015 году. В числе опубликованных кадров — казнь американского журналиста Джеймса Фоули.

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В отношении членов партии Ле Пен в настоящее время ведется расследование о нецелевом использовании фондов Евросоюза.

20 февраля полиция провела обыск в штаб квартире «Национального фронта».

Евробюро по борьбе с мошенничеством заявило, что Ле Пен фиктивно наняла на работу двух человек в качестве помощников — главу кабинета партии Катрин Гризе и своего телохранителя Тьери Лежье. Они получили в общей сложности почти 350 тысяч евро, европарламентарии потребовали от Ле Пен вернуть эту сумму в общеевропейскую казну.

Сама лидер французских правых заявила, что ни в чем не виновата.

Более того, Ле Пен подала иск против секретаря Евробюро Клауса Велле.

Марин Ле Пен возглавляет «Национальный фронт» с 2011 года. Политик уже лишалась депутатского иммунитета в Европарламенте: в 2013 году парламентарии уличили ее в подстрекательстве к расовой ненависти.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Помимо Ле Пен, в борьбе за пост главы государства примет участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

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