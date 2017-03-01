Обама получит рекордную сумму за свои мемуары

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали контракт с издательством Penguin Random House на право публикации их мемуаров, передает Associated Press.

Еще по этой теме Американцы бурной радостью встретили Обаму на улицах Нью-Йорка 25 февраля 2017 г.

«Мы в абсолютном восторге от того, что будем продолжать наше сотрудничество в издательской сфере с президентом и миссис Обама», – заявил гендиректор Penguin Random House Маркус Доле.

Барак и Мишель Обама написали две отдельные книги своих воспоминаний и получат рекордную сумму от этой сделки. Издательство не раскрыло стоимость контракта, оценивая его в десятки миллионов долларов, однако газета Financial Times назвала цифру в 60 млн долл.

Реклама

Прежний рекорд за публикацию президентских мемуаров принадлежал Биллу Клинтону, который получил за публикацию книги «Моя жизнь» 15 млн долларов.

Напомним, после ухода с поста президента США Барак Обама отправился в отпуск на частный остров Некер в Тихом океане, который принадлежит его другу, миллиардеру Ричарду Брэнсону.

Еще по этой теме