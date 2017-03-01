Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве

Украинский телеканал «1+1» сообщил о покупке Анной Дурицкой, ставшей главной свидетельницей убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, четырёх квартир в Киеве.
- В годовщину убийства Немцова разобрали мемориал на месте его гибели 27 февраля 2017 г.
- «Всерьез Немцов опасался только одного человека — Рамзана Кадырова» 30 ноября 2016 г.
- Свидетель по делу Немцова рассказала об угрозах «сломать ей ноги» и «пробить голову» 23 ноября 2016 г.
- Адвокат рассказал о наличии алиби у обвиняемого в убийстве Немцова 26 июля 2016 г.
- Дело об убийстве Бориса Немцова передали в суд 29 июня 2016 г.
- Интерпол объявил в розыск подозреваемого в организации убийства Немцова 29 мая 2016 г.
- В Москве дважды за сутки снесли мемориал Немцову 1 мая 2016 г.
- Дочь Немцова попросила СК допросить Кадырова 28 апреля 2016 г.
- В Конгрессе США призывают расследовать убийство Немцова 22 апреля 2016 г.
- Дочери Немцова присудили премию «Самые отважные женщины мира - 2016» 29 марта 2016 г.
«Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые есть в распоряжении ТСН. Все четыре квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, ещё две — 8 декабря 2016-го», - утверждают журналисты.
По информации телеканала,
бывшая любовница Немцова сдает недвижимость в аренду, а сама она живёт в квартире на Феодосийском переулке, деньги на которую ей дал сам Борис Немцов.
Отмечается, что корреспондент ТСН несколько раз пыталась связаться с Анной Дурицкой, чтобы получить комментарии на этот счет, но девушка избегает общения с прессой.
Анна Дурицкая была вместе с Борисом Немцовым в день его убийства 27 февраля 2015 года. В ходе следственных действий в квартире политика был найден архив с фотографиями модели.Еще по этой теме