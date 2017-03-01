Песков рассказал об общих интересах Москвы и Вашингтона

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

В Кремле видят определенное совпадение интересов Москвы и Вашингтона, в частности, в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, есть совпадение интересов, безусловно, есть те… где расходятся, где наши точки зрения расходятся диаметрально противоположным образом. Это совершенно нормальная практика», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия стать другом США.

По его словам, в Кремле ждут, «когда за заявлениями (президента США Дональда Трампа — прим. ред.) последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться».

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Говоря о темах,

где интересы РФ и США совпадают, представитель Кремля отметил, что «это отдельная, достаточно обширная тема для обсуждения».

«Но, как минимум, о чем Путин и Трамп говорили в последнем телефонном разговоре, когда Путин звонил Трампу, чтоб поздравить его с инаугурацией — это, в первую очередь, взаимодействие в области борьбы с терроризмом», — сказал Песков.

По его словам, «вряд ли кто-то будет оспаривать, сомневаться в том, что все государства должны взаимодействовать в интересах повышения эффективности борьбы с терроризмом».

«В любом случае, без взаимодействия двух крупнейших стран, таких, как США и Россия, это вообще невозможно, я имею в виду — эффективная борьба с терроризмом», — добавил пресс-секретарь.

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