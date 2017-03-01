СМИ сообщают о прощальной речи лидера ИГИЛ

Абу Бакр аль-Багдади
 

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: AP/Scanpix

Лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади обратился с «прощальной речью» к своим сторонникам, сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

По данным источника канала, аль-Багдади признал поражение в недавних боях в Ираке и обратился к приближенным проповедникам с «прощальной речью».

Лидер террористической организации призвал своих последователей укрыться в труднодоступных горных районах Сирии и Ирака, а также дал им указания подрывать себя в случае окружения.

Источник добавил, что лидеры группировок и приближенные к аль-Багдади командиры бежали из района Тель-Афар и провинции Найнава в сторону Сирии.

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