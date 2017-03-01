Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию

 

Фото: Ieva Makare/LETA

По словам главы МИД Эстонии Свена Миксера, российское руководство ведет себя рационально, что означает, что НАТО своими действиями может сдерживать российскую агрессию.

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«Мы не считаем, что российское руководство ведет себя иррационально. И поскольку Россия не является иррациональной, она поддается сдерживанию, - сказал Миксер в среду после прошедшей в Таллине встречи с главой МИД Германии Сигмаром Габриэлем. - Это значит, что если рациональное сообщество, НАТО, Европа будут подавать четкий и однозначный сигнал и демонстрировать свою общую преданность защите нашего региона, эти риски можно будет предупредить и предотвратить», - добавил Миксер.

«Это именно то, что НАТО делает, последовательно выполняя принятые на саммитах в Уэльсе и Варшаве решения. Сейчас создается новое сдерживание НАТО в нашем регионе, в рамках которого Германия будет действовать в качестве рамочного государства в Литве, Великобритания в Эстонии, Канада в Латвии, США в Польше. Кроме того, непосредственно после направленной против Украины агрессии НАТО расширил несколько начатых ранее инициатив, например, охрану воздушного пространства Балтии, где Германия также является очень заметным и регулярным участником, в том числе на территории Эстонии», - пояснил Миксер.

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«Все, что мы делаем, делается не для того, чтобы выставить против каждого российского подразделения, вертолета или танка равноценные силы, но для того, чтобы продемонстрировать эту позицию сдерживания, что мы едины и готовы вместе обеспечивать свою безопасность.

Это несомненно повышает нашу уверенность и чувство безопасности»,

- сказал Миксер.

Миксер напомнил о действиях России в Грузии в 2008 году, а также агрессии против Украины в 2014 году и аннексии Крыма. «Мы можем рассмотреть в этом определенную закономерность, которая подтверждает нам, что лидеры России готовы для реализации своих политических амбиций использовать военную силу против своих соседей. Это ни в коем случае нельзя игнорировать», - отметил министр.

Миксер также отметил потребность в единстве и сотрудничестве для отражения попыток России с помощью методов информационной войны повлиять на демократические процессы в других странах.

«Это также тема, которая нуждается в четком осознании, единой реакции и месседже, что мы не готовы с этим мириться.

Мы вместе защищаем свои интересы в области безопасности и суверенитет каждой страны-члена. Я считаю, что этого можно добиться, поддержание единства требует работы, но мы до сих пор справлялись с этим и справимся и впредь», - сказал Миксер.

Потребность в отражении исходящего из России невоенного вмешательства в своем выступлении неоднократно подчеркнул и глава МИД Германии, который выделил в связи с этой темой тесное сотрудничество между Германией и Эстонией.

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