В Финляндии узаконили однополые браки

Закон «О равноправном браке» вступил в силу в Финляндии. В документе брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины, как было ранее, отмечает Yle.

Закон был одобрен парламентом страны в октябре 2014 года, за него проголосовали 105 депутатов из 200, против были 95 депутатов. Финский президент Саули Ниинисте подписал его в феврале 2015 года.

По данным портала, на 1 марта о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.

Реклама

Таким образом, Финляндия стала 12-м государством в Европе, в котором однополым парам предоставлено право законодательного брака.

Еще по этой теме