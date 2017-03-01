Брейвик проиграл апелляцию о плохих условиях в тюрьме

Андерс Беринг Брейвик
 

Андерс Беринг Брейвик. Фото: AP/Scanpix

В Норвегии апелляционный суд постановил, что права заключенного Андерса Брейвика не нарушались в тюрьме, передает TheLocalNorway.

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Прошлой весной суд признал бесчеловечным обращение с Брейвиком и обязал правительство Норвегии выплатить ему 331 тысячу крон. При этом жалобу по поводу нарушения его права на частную и семейную жизнь суд отклонил. Таким образом, теперь это решение отменено.

Суд постановил, что несмотря на заявления Брейвика, он не подвергался «пыткам, либо бесчеловечному или унизительному обращению».

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Кроме того, суд счел обоснованным общаться другими заключенным, потому что Брейвик не раскаялся и представляет угрозу. Адвокаты Брейвика хотят обжаловать это решение в Верховном суде.

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