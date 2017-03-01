Король Саудовской Аравии прилетел в Индонезию с 460 тоннами багажа

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд совершил официальный визит в Индонезию с целью укрепления экономических связей с Индонезией. Это первый визит саудовского монарха в страну за последние полвека.

В сопровождении тысячи человек, в том числе принцев и министров, король прибыл в аэропорт Джакарты, где его встретил президент страны Джоко Видодо. Кроме того, с монаршей особой прибыли 460 тонн багажа и лимузины Mercedes.

Из аэропорта многочисленная делегация направилась в президентский дворец, где высоких гостей встречал оркестр, исполняющий гимн страны.

Стоя с флажками, под проливным дождем, кортеж приветствовали тысячи школьников.

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Местные СМИ сообщают о предусмотрительно прикрытых скульптурах обнаженных тел, располагающихся во дворце, 150 высококлассных поварах, нанятых для обслуживания гостей, и даже о VIP-уборной, специально сооруженной для короля.

«Для нас это, безусловно, исторический визит», - заявил секретарь кабинета министров Индонезии Прамоно Анунг. В планах у короля выступить в парламенте страны, а также посетить мечеть в Джакарте, крупнейшую в Юго-Восточной Азии. Также планируется подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве в различных сферах, начиная от здравоохранения и заканчивая безопасностью.