КНДР высмеяла заключение Малазийзии об отравлении Ким Чен Нама

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Северная Корея сочла абсурдным выводы малазийских судмедэкспертов о том, что старший брат лидера страны Ким Чен Ына Ким Чен Нам был отравлен в Куала-Лумпуре высокотоксичным веществом.

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В комментарии, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, говорится, что в заключении об обнаружении нейропаралитического агента VX на теле корейца «отсутствуют научная точность и логические связи».

Ранее Малайзия предъявила гражданкам Вьетнама и Индонезии обвинения в убийстве сводного брата лидера КНДР.

Полиция пришла к выводу, что две женщины нанесли отравляющее вещество на лицо жертвы голыми руками.

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Брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

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