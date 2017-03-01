КНДР высмеяла заключение Малазийзии об отравлении Ким Чен Нама

Северная Корея сочла абсурдным выводы малазийских судмедэкспертов о том, что старший брат лидера страны Ким Чен Ына Ким Чен Нам был отравлен в Куала-Лумпуре высокотоксичным веществом.
- Корейские СМИ: убийцы брата Ким Чен Ына бежали через Россию вчера
- В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына 27 февраля 2017 г.
- Стали известны результаты вскрытия Ким Чон Нама 26 февраля 2017 г.
- Дипломат КНДР был в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чон Нама 23 февраля 2017 г.
- Северная Корея обвинила Малайзию в смерти брата Ким Чен Ына 23 февраля 2017 г.
- Южная Корея информирует жителей КНДР об убийстве Ким Чон Нама 22 февраля 2017 г.
- Школьный приятель рассказал о паранойе Ким Чен Нама 21 февраля 2017 г.
В комментарии, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи, говорится, что в заключении об обнаружении нейропаралитического агента VX на теле корейца «отсутствуют научная точность и логические связи».
Ранее Малайзия предъявила гражданкам Вьетнама и Индонезии обвинения в убийстве сводного брата лидера КНДР.
Полиция пришла к выводу, что две женщины нанесли отравляющее вещество на лицо жертвы голыми руками.
Брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.Еще по этой теме