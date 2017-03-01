Российские инвесторы за год увеличили инвестиции в украинские компании в 2,5 раза

В 2016 году российские инвесторы вложили в экономику Украины 1,667 млрд долларов, то есть лишь немногим меньше, чем все страны ЕС. По сравнению с 2015 годом инвестиции выросли в 2,5 раза, пишет РБК со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Укрстат).

На долю Кипра пришлось 0,428 млрд долларов инвестиций, Великобритании - 0,404 млрд, Нидерландов - 0,255 млрд и Австрии - 0,25 млрд. Всего в страну поступило 4,406 млрд долларов прямых инвестиций (ПИИ) в виде акционерного капитала. Это на 17,1% превышает показатель 2015 года, сказано в сообщении Укрстата. Всего в 2016 году прямые инвестиции в Украину осуществили 77 стран мира.

При этом в четвертом квартале 2016 года объем вложений ПИИ в Украину упал примерно вдвое по сравнению с четвертым кварталом 2015 года - до 0,6 млрд.

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По отраслям экономики наибольшие объемы инвестиций пришли в финансовую и страховую сферу - 2,825 млрд долларов, оптовую и розничную торговлю - 0,525 млрд и промышленность - 0,475 млрд.