Жириновский предложил Михалкову спектакль с собой в главной роли

Владимир Жириновский
 

Владимир Жириновский. Фото: TASS/Scanpix

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к режиссеру Никите Михалкову с предложением поставить спектакль, в котором он готов сыграть главную роль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

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«За основу Владимир Жириновский предложил взять сюжет из произведений классической русской литературы. Автор идеи готов сыграть главную роль и уверен, что Михалков сможет профессионально подобрать других актеров», — объяснили в ЛДПР.

По замыслу, часовая постановка под названием «Аудитор» будет состоять из трех частей. Спектакль будет сделан по мотивам произведений Николая Гоголя «Ревизор» и «Мертвые души», а также «Горе от ума» Александра Грибоедова.

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В первом действии герой Жириновского отправится в Сыктывкар для разоблачения коррупционной сети. Во втором современный Чичиков скупает не мертвые души крепостных, а акции обанкротившихся предприятий. Третье действие, с отсылками к «Горю от ума», заканчивается тем, что Софья выходит замуж за чиновника-коррупционера. Непризнанный обществом Чацкий уезжает в неизвестном направлении.

По мнению Жириновского, спектакль можно ставить на уличных сценах, чтобы вовлекать зрителей в представление.

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