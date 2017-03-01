Чучело главы Нацбанка Украины уложили в гроб на Майдане (фото)

 

Фото: Pyotr Sivkov/TASS/Scanpix

В Киеве участники акции протеста принесли на Майдан гроб с одетой в полосатую робу надувной куклой, на лицо которой было наклеено фото главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом в среду, 1 марта, сообщает Politeka.

По словам активистов, таким образом они решили поздравить главу НБУ с ее отставкой и «дать ей возможность уйти спокойно и отдохнуть от работы, которую она, к сожалению, не делала». «Госпожа Гонтарева сейчас выглядит так же, как на данный момент выглядит курс гривны и украинская экономика», — отметили организаторы акции.

Они подчеркнули, что «именно благодаря Гонтаревой на Украине расцвели российские банки и российский бизнес».

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О том, что Гонтарева якобы объявила о своей отставке, 21 февраля сообщил украинский журналист Александр Дубинский. Однако в Нацбанке Украины опровергли эту информацию и добавили, что в случае готовящегося увольнения главы НБУ сообщат об этом минимум за месяц.

В феврале радикалы облили красной краской офисы семи дочерних отделений российских банков в Киеве. Таким образом они призвали украинцев забрать оттуда свои вклады. По словам националистов, они будут продолжать протесты до тех пор, пока кредитные организации РФ не прекратят свою работу на Украине.

30 января вооруженные активисты устроили пикеты у центральных офисов Сбербанка, БМ-Банка, Альфа-Банка и ВТБ в Киеве. Они потребовали закрыть все российские финансовые учреждения на Украине и арестовать Гонтареву.


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