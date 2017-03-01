СМИ: У бежавшего из РФ в Украину депутата нашли недвижимость на десятки миллионов

 

Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

У сбежавшего в Украину депутата Вороненкова могут конфисковать дорогостоящие активы. Об этом сообщают российские издания.

Как утверждается, у Вороненкова и его семьи практически в каждом элитном районе Москвы нашли недвижимость и апартаменты общей стоимостью примерно на $15.5 млн . Некоторые квартиры записаны на детей, что-то он подарил своей жене Максаковой. После тщательной проверки обстоятельств происхождения следователи решат вопрос об аресте недвижимости.

Так, самая дорогая недвижимость семьи обнаружилась на Тверской улице, где сыну Вороненкова от прежнего брака - 19-летнему Николаю Вороненкову - принадлежат две квартиры общей площадью 760 квадратных метров на шестом и седьмом этажах.

Стоимость этих квартир площадью 446 и 313 квадратных метров на рынке недвижимости оценивается в более чем $8,5 млн.

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По утверждению соседей, именно здесь Максакова и Вороненков жили до бегства в Украину.

В конце 2016 года Денис Вороненков подарил своей супруге дорогую недвижимость, которая сейчас также попала под внимание силовиков. Оперная дива Мария Максакова стала владелицей апартаментов на 34-м этаже башни «Москва» в деловом центре «Москва-Сити». Стоимость апартаментов составляет по меньшей мере $1,7 млн.

Некоторое время владельцем этих апартаментов площадью 189 квадратных метров был сам Денис Вороненков.

Сама же Мария Максакова официально является владельцем элитной семикомнатной квартиры на Краснопресненской набережной.

Это уже ее личная квартира, которой она обзавелась до знакомства с Вороненковым. Она у нее в собственности с 2006 года. Рыночная стоимость этого жилья Максаковой площадью 260 квадратных метров оценивается в $2,2 млн.

Сам Вороненков формально числится владельцем лишь четырехкомнатной квартиры площадью 160 квадратных метров на девятом этаже кирпичной новостройки на улице Удальцова на юго-западе Москвы. Эта квартира оформлена в собственность в 2001 году.

Напомним, Вороненков получил гражданство Украины, а в России его объявили в розыск. Сам Вороненков давал показания против экс-президента Виктора Януковича.

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