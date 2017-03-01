Порошенко обвинил Россию в конфискации предприятий

Президент обещает потребует расширить санкции против причастных к «национализации» активов в ЛДНР.

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Президент Петр Порошенко заявил, что Россия де-факто конфисковала украинские предприятия, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории.

Сегодня ДНР и ЛНР «национализировали» украинские предприятия, находящихся на подконтрольных сепаратистам территориях. При этом Кремль защитил конфискацию предприятий в ЛДНР.

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«Де-факто, Россией конфискованы активы государственные и частные, которые расположены на оккупированных территориях, что является еще одним свидетельством оккупации Россией части Востока Украины», - сказал президент во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши.

Порошенко также отметил, что Украина потребует расширить санкции против причастных к конфискации.

«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия», - подчеркнул глава государства.

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