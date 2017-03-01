СМИ: жителей Воронежа поздравили с 23 февраля конфетами с нацистом (фото)

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Житель Воронежа рассказал, как получил ко Дню защитника Отечества конфеты «птичье молоко» в упаковке с изображением солдата Вермахта, сообщает «МОЕ! Online».

На коробке со сладостями был изображен офицер в немецкой военной форме времен Великой Отечественной и надпись: «С таким защитником как ты можно спать спокойно».

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Отмечается, что необычный подарочный набор конфет с офицером вермахта сделали в воронежской студии подарков.

Представительница студии рассказал порталу, что заказчик сам выбрал этот вариант из тех, что были предложены фирмой, после чего они обсудили объем заказа.

При этом она не смогла назвать количество изготовленных подарков, объяснив это тем, что «мы такой статистики не ведем».


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