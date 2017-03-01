Глава Еврокомиссии представил пять сценариев развития ЕС после Brexit

Жан-Клод Юнкер озвучил в Европарламенте пять сценариев развития Евросоюза после выхода Британии из него. Спектр вариантов - от «оставляем все как есть» до строительства «Европы разных скоростей».

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил 5 сценариев развития Европейского Союза после выхода из него Великобритании. В среду, 1 марта, он представил в Европарламенте так называемую «Белую книгу» - документ, содержащий основные направления политической стратегии ЕС. «Brexit, каким бы болезненным и досадным он не был, не сможет остановить Европейский Союз в его движении к будущему», - заявил Юнкер. «Мы движемся дальше, мы должны продолжать движение», - добавил он.

Первый сценарий предусматривает «продолжение прежнего курса» - оставшиеся 27 стран союза будут, как и прежде, концентрироваться на реформах, проблеме рабочих мест, экономического роста и инвестициях. В то же время опыт миграционного кризиса показывает, предупреждает Юнкер, что «в случае серьезных разногласий единство может быть вновь нарушено».

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Второй сценарий исходит из того, что главные усилия ЕС приложит в направлении развитии общего внутреннего рынка при остановке интеграционных политических процессов. В то же время «ресурсы для совместной торговли ограничены», - предупреждает глава Еврокомиссии, что приведет к «росту пропасти между ожиданиями и результатом на всех уровнях».

Третий сценарий предусматривает «Европу разных скоростей», работающую по принципу «кто хочет большего, тот делает больше». Интеграционные процессы будут развиваться в группе стран внутри ЕС, а страны, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе. Евросоюз может стать еще более непрозрачной и сложной структурой, предупреждает Юнкер.

Четвертый сценарий предполагает концентрацию усилий Евросоюза на нескольких направлениях по принципу «меньше, но эффективнее». Технологические инновации, безопасность, миграция, защита границ и оборона останутся приоритетными направлениями, в то время как поддержка регионов, рынок труда, медицина и социальная политика вернутся в компетенцию государств. Еврокомиссия считает, что таким образом по ряду направлений можно будет достичь существенного прогресса.

И, наконец, пятый сценарий исходит из предпосылки, что страны ЕС «будут разделять полномочия, ресурсы и ответственность за решения», то есть, будут наращивать совместную активность. Основное направление - усиление еврозоны под лозунгом «что хорошо для стран еврозоны, то хорошо для всех». Соответственно будут расширяться юрисдикция и полномочия Евросоюза. «Это испортит настроение той части общества, которая сомневается в легитимности ЕС и считает, что он забирает у национальных правительств слишком много власти», - предупреждает Юнкер.