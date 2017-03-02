Reuters: Россия по ошибке атаковала союзнические силы США в Сирии

Российские и сирийские самолеты во вторник, 28 февраля, разбомбили позиции, занимаемые близ города Эль-Баб на севере Сирии силами, поддерживаемыми коалицией под руководством США, сообщает Reuters со ссылкой на командующего силами США в Ираке генерала Стивена Таунсенда.

ТАСС уточняет, что командующий операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») в Ираке и Сирии общался с журналистами в режиме телеконференции из Багдада. По его словам, российская авиация ошибочно нанесла удары по позициям формирований, которые он назвал «сирийской арабской коалицией», в 15-20 км от города Манбидж.

Он рассказал, что это произошло, когда российские самолеты и авиация правительственных сирийских сил «бомбили некоторые деревни, которые, как я думаю, по их мнению, удерживались ИГ». «Но на самом деле на земле находились силы сирийской арабской коалиции», - сказал военачальник.

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«Эти удары были нанесены по ряду позиций сирийской арабской коалиции. Мы немедленно сделали несколько звонков, используя наш канал по предотвращению инцидентов, россияне это признали и прекратили проведение там бомбардировок», - утверждал Таунсенд. По его версии, упомянутые формирования «понесли некоторые потери». Силы западной коалиции находились на удалении от этого района.

Таунсенд добавил, что удары, о которых он говорит, наносились «в 15-20 км от Манбиджа».

«Это происходит ежедневно в эфире, хотя и не каждый день на местах. Так что мы применили механизм по избежанию конфликтов, и он сработал», - цитирует американского генерала РИА «Новости». «Это очень сложная ситуация на поле битвы, где де-факто три армии и силы противника оказались вместе на одной территории. Это очень сложно и непросто», - заключил Таунсенд.

Напомним, что российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, в феврале по ошибке нанесла удар по турецким военным, участвовавшим в операции «Щит Евфрата». Три человека при этом было убито и еще 11 ранено. Президент РФ Владимир Путин 9 февраля принес извинения президенту Турции.