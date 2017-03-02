В кандидата в президенты Франции метнули яйцо

В одного из кандидатов на президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо. Как передает ТАСС, это случилось в среду, 1 марта, в то время как он посещал международную сельскохозяйственную выставку в Париже.

Когда Макрон разговаривал с фермерами возле одного из стендов, неизвестный метнул в него яйцо и попал в голову. Телохранители быстро увели политика в сторону.

По данным информагентства, позднее, отвечая на вопросы журналистов, кандидат не стал заострять внимание на инциденте и заверил, что «ему был оказан теплый прием».

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Проходящая много лет подряд в выставочном комплексе у Версальских ворот в столице Франции ежегодная сельхозэкспозиция — важное событие для страны. Ее неизменно посещают президент и члены правительства.

Эмманюэль Макрон уже не в первый раз подвергается подобным нападениям.

В июне 2016-го, когда он, будучи министром экономики, ездил во французский город Монтрей, местные жители также закидали его яйцами.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае. Участие в них примут лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон.