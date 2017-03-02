В кандидата в президенты Франции метнули яйцо

Эммануэль Макрон
 

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Scanpix

В одного из кандидатов на президентских выборах во Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо. Как передает ТАСС, это случилось в среду, 1 марта, в то время как он посещал международную сельскохозяйственную выставку в Париже.

Когда Макрон разговаривал с фермерами возле одного из стендов, неизвестный метнул в него яйцо и попал в голову. Телохранители быстро увели политика в сторону.

По данным информагентства, позднее, отвечая на вопросы журналистов, кандидат не стал заострять внимание на инциденте и заверил, что «ему был оказан теплый прием».

Реклама

Проходящая много лет подряд в выставочном комплексе у Версальских ворот в столице Франции ежегодная сельхозэкспозиция — важное событие для страны. Ее неизменно посещают президент и члены правительства.

Эмманюэль Макрон уже не в первый раз подвергается подобным нападениям.

В июне 2016-го, когда он, будучи министром экономики, ездил во французский город Монтрей, местные жители также закидали его яйцами.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае. Участие в них примут лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Līvāni, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

США против России: видеоанализ войны на арене Hi-Tech

США против России: видеоанализ войны на арене

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде Showbiz

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров Hi-Tech

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
http://alkoutlet.lv

Темы

 