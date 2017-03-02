Палата лордов затормозила законопроект о Brexit

Палата лордов (верхняя палата) британского парламента поддержала поправку в законопроект о запуске Brexit, потребовав от правительства немедленных гарантий прав европейцев, проживающих в Великобритании, передает Тelegraph.
Тем самым парламентарии затормозили прохождение через парламент законопроекта.
За поправку проголосовали 358 членов Палаты лордов, против − 256. Она предусматривает, что граждане Евросоюза и их семьи, которые живут в Великобритании на законных основаниях на момент принятия парламентом законопроекта о выходе из Евросоюза, будут иметь такие же права, как и до этого.
Теперь Палате общин (нижней палате) придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта.
Однако, по всей видимости, правительство все равно успеет запустить Brexit, как и собиралось, до конца марта.
Ранее сообщалось, что 8 февраля Палата общин поддержала законопроект о Brexit большинством голосов.Еще по этой теме