Палата лордов затормозила законопроект о Brexit

Палата лордов (верхняя палата) британского парламента поддержала поправку в законопроект о запуске Brexit, потребовав от правительства немедленных гарантий прав европейцев, проживающих в Великобритании, передает Тelegraph.

Тем самым парламентарии затормозили прохождение через парламент законопроекта.

За поправку проголосовали 358 членов Палаты лордов, против − 256. Она предусматривает, что граждане Евросоюза и их семьи, которые живут в Великобритании на законных основаниях на момент принятия парламентом законопроекта о выходе из Евросоюза, будут иметь такие же права, как и до этого.

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Теперь Палате общин (нижней палате) придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта.

Однако, по всей видимости, правительство все равно успеет запустить Brexit, как и собиралось, до конца марта.

Ранее сообщалось, что 8 февраля Палата общин поддержала законопроект о Brexit большинством голосов.

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