Захарченко огласил сроки гибели Украины

Глава ДНР Александр Захарченко
 

Глава ДНР Александр Захарченко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что украинское государство перестанет существовать через 60 дней. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1»

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«Сейчас пошел отсчет. Каждый день — это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней — и государство практически перестанет существовать», — заявил Захарченко, отвечая на вопрос о последствиях перевода украинских предприятий в Донбассе под внешнее управление.

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Он добавил, что вооруженные силы ДНР готовы к возможному обострению ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«Уже хочется, чтобы оно [обострение] быстрее началось, чтобы потом быстрее закончилось. Чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали. Вот это самое главное, почему мы не делаем. И для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — подчеркнул глава ДНР.

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