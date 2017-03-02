СМИ: Вашингтон может нанести удар по КНДР

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждает, что США пересматривают политическую стратегию в отношении КНДР. По данным газеты, среди вариантов - применение военной силы против Пхеньяна и смена политического режима в КНДР.

Как утверждается в статье, около двух недель назад заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд провела встречу с сотрудниками различных правительственных служб и попросила их предоставить свои предложения и идеи по возможным действиям США в отношении Северной Кореи. Задачей Макфарлэнд было «всестороннее переосмысление» американской политики в отношении Северной Кореи, пишет WSJ, поэтому в Белом доме готовы рассматривать даже варианты, которые «далеки от политического мейнстрима», начиная от признания Северной Кореи в качестве ядерной державы до военных действий против Пхеньяна. Свои предложения заместителю советника по национальной безопасности чиновники администрации представили во вторник, 28 февраля.

Собеседники издания подчеркнули, что военные аспекты стратегии против КНДР обсуждались также во время недавних переговоров новой администрации США с ее давними союзниками в Юго-Восточной Азии - Японией и Южной Кореей. Например, пишет WSJ, во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил США с двухдневным визитом, американские официальные лица несколько раз упоминали, что «рассматриваются все варианты» действий в отношении Северной Кореи.

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Наибольшее беспокойство Вашингтона и его союзников в Тихоокеанском регионе вызывает заявление Пхеньяна, что он готов к испытаниям своей первой межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает WSJ. Ранее со ссылкой на свои источники в Белом доме телеканал CNN также сообщал, что, по мнению Трампа, именно Пхеньян представляет «наибольшую непосредственную угрозу» для Вашингтона.

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