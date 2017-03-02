СМИ: Вашингтон может нанести удар по КНДР

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждает, что США пересматривают политическую стратегию в отношении КНДР. По данным газеты, среди вариантов - применение военной силы против Пхеньяна и смена политического режима в КНДР.

Как утверждается в статье, около двух недель назад заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд провела встречу с сотрудниками различных правительственных служб и попросила их предоставить свои предложения и идеи по возможным действиям США в отношении Северной Кореи. Задачей Макфарлэнд было «всестороннее переосмысление» американской политики в отношении Северной Кореи, пишет WSJ, поэтому в Белом доме готовы рассматривать даже варианты, которые «далеки от политического мейнстрима», начиная от признания Северной Кореи в качестве ядерной державы до военных действий против Пхеньяна. Свои предложения заместителю советника по национальной безопасности чиновники администрации представили во вторник, 28 февраля.

Собеседники издания подчеркнули, что военные аспекты стратегии против КНДР обсуждались также во время недавних переговоров новой администрации США с ее давними союзниками в Юго-Восточной Азии - Японией и Южной Кореей. Например, пишет WSJ, во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который посетил США с двухдневным визитом, американские официальные лица несколько раз упоминали, что «рассматриваются все варианты» действий в отношении Северной Кореи.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: White House Options on North Korea Include Use of Military Force

Реклама

Наибольшее беспокойство Вашингтона и его союзников в Тихоокеанском регионе вызывает заявление Пхеньяна, что он готов к испытаниям своей первой межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает WSJ. Ранее со ссылкой на свои источники в Белом доме телеканал CNN также сообщал, что, по мнению Трампа, именно Пхеньян представляет «наибольшую непосредственную угрозу» для Вашингтона.

Еще по этой теме
Трамп пообещал «очень решительно» заняться Северной Кореей

Трамп пообещал «очень решительно» заняться Северной Кореей

США направят стратегические вооружения на учения в Корею

США направят стратегические вооружения на учения в Корею

Отменены переговоры США с чиновниками Северной Кореи

Отменены переговоры США с чиновниками Северной Кореи


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 78900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу Showbiz

Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде Showbiz

Звезда 90-х Марина Хлебникова рассказала о страшном периоде

Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото Wo&Men

Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу Wo&Men

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

КНДР

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIROJA ADMINISTRATORS/-E
BIROJA ADMINISTRATORS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 