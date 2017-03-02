Воинские части в Крыму подняли по тревоге

Сегодня в России были подняты по тревоге с целью внезапной проверки боевой готовности воинские части в Карачаево-Черкесии, Чечне и Дагестане. Также проверка началась в аннексированном Крыму.

«Поднятые по тревоге соединения и воинские части совершат марши на указанные полигоны для выполнения учебно-военных задач. На маршрутах пройдет отработка вводных по отражению нападения условного противника и ориентирования в незнакомых районах. На полигонах военнослужащие выполнят задачи по отработке тактических действий и проведут учебные стрельбы», – говорится в сообщении.

В общей сложности к решению задач в рамках внезапной проверки привлечено около трех тысяч военнослужащих, более тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

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Отмечается, что «внезапность контроля состояния боевой готовности является важной формой изучения реального состояния дел в войсках».

Как сообщал Корреспондент.net, в этом году в России запланировали почти три тысячи военных учений, или по семь учений в среднем каждый день.

Ранее Киев обвинил Москву в скрытой милитаризации на границе. Об этом свидетельствуют результаты недавней военной инспекции в Ростовской области РФ.