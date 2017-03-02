Депутаты Европарламента лишили Ле Пен неприкосновенности

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает Reuters.

Сообщается, что в ходе пленарного заседания Европарламента данное решение было принято большинством голосов.

Причиной для данного решения стал скандал вокруг публикации кандидатом на пост президента Франции в своем твиттере фотографий, на которых, по ее словам, были запечатлены жертвы террористической группировки «Исламское государство».

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Ранее сообщалось, что комитет Европарламента проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности.