СМИ узнали, о чем говорили Порошенко и Путин

Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным за время эскалации ситуации на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию пресс-службы администрации президента Украины.

«Во время обострения ситуации на Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел две телефонные беседы с президентом России», – рассказали в пресс-службе.

В АП отметили, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату.

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В пресс-службе также пояснили, что из-за безрезультативности этих разговоров отдельного сообщения не было.

Напомним, ранее российский Коммерсант со ссылкой на источники опубликовал информацию о четырех телефонных разговорах Порошенко и Путина с начала 2017 года. Якобы последний разговор состоялся 21 февраля по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут.

Напомним, что Порошенко не пожал руку Путину перед началом заседания в нормандском формате в Берлине.

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