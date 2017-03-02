Обама планирует вернуться в политику

Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Экс-президент США Барак Обама готов вернуться в большую политику. Об этом заявил бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер, пишет издание Politico.

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«Он (Обама) готов приступить», – сказал Холдер, отметив, что это будет «реальная битва за нашу демократию».

Холдер отметил, что Демократическая партия намерена сосредоточить свои усилия на выборах в законодательные собрания на уровне штатов и, в конечном итоге, увеличить влияние партии в Конгрессе, чтобы противостоять политике Дональда Трампа.

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Также одной из важных задач демократы видят в изменении избирательных округов в США.

Сам Обама может принять участие в сборе средств для Национального демократического комитета, а также работать консультантом в законодательном процессе.

Напомним, в США расследуют «контакты штаба Трампа с Россией». Об этом заявил лидер демократов в спецкомитете по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

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