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Сирийские войска при поддержке российской авиации взяли под контроль город Пальмиру. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 2 марта агентство SANA сообщило о том, что сирийские войска одновременно с нескольких сторон вошли в исторический центр Пальмиры.

В ночь на 2 марта появились сообщения о том, что боевики «Исламского государства» покидают Пальмиру.

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Сирийская армия вела наступление на Пальмиру с 6 февраля 2017 года. 27 февраля удалось захватить стратегически важную высоту 939,5 в районе города.

Пальмиру удалось ранее освободить от боевиков весной 2016 года, но в декабре они внезапным ударом вернули контроль над городом.

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