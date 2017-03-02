Еврокомиссия из-за мигрантов может ввести санкции против стран ЕС

 

Фото: AP/LETA

Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос заявил, что страны, которые не выполняют решения ЕС о приеме беженцев, будут наказаны санкциями.

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«Еврокомиссия, не колеблясь, применит свою власть в рамках договоров», — сказал он журналистам в Брюсселе.

Речь идет о выполнении программы приема беженцев с территории Греции и Италии, обязательства по которой должны быть исполнены странами к сентябрю. Соответствующие напоминания Аврамопулос направил в МВД европейских государств.

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По данным еврокомиссара, на данный момент

лишь 15,5 тыс. из 40 тыс. мигрантов приняты из Греции и Италии в других странах Евросоюза в рамках этого соглашения.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тыс. просителей убежища, еще 120 тыс. беженцев, находящихся на территории ЕС.

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